FOTO/VIDEO. Zeci de kilograme de droguri, confiscate de la traficanţii din Bistriţa-Năsăud şi Maramureş Zeci de kilograme de substante stupefiante au fost gasire, joi, in urma unor perchezitii facute la adrese din judetele Bistrita-Nasaud si Maramures. 20 de persoane care urmeaza sa fie audiate. Potrivit DIICOT, descinderile au avut loc la 11 adrese din judetele Bistrita–Nasaud si Maramures, intr-un dosar traficul de droguri de risc si efectuarea de operatiuni, […] The post FOTO/VIDEO. Zeci de kilograme de droguri, confiscate de la traficantii din Bistrita-Nasaud si Maramures appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Au fost percheziții, joi dimineața, la dealerii de droguri din nordul țarii. Polițiștii au gasit, in locuințele lor 30 de kilograme de canabis ascunse in valize de voiaj, 3 kilograme de substanțe psihoactive, dar și peste 80.000 de lei. 20 de persoane au fost duse la audieri. 11 percheziții domiciliare…

- Letonia a inceput anul acesta sa confiște mașinile șoferilor prinși cu o alcoolemie mare la volan și, pentru ca centrele de depozitare au devenit neincapatoare, a decis sa le trimita in Ucraina, ca ajutor de razboi, pentru a fi folosite pe front sau pentru spitale, potrivit Reuters. 200 de mașini au…

- Un traficant de cocaina ce face parte dintr-un cartel periculos de droguri a fost prins de polițiști in timp ce se juca Pokemon Go, cautand animale virtuale prin oraș. Raymond Phipps, in varsta de 41 de ani, a fost inchis pentru cinci ani fiind acuzat de trafic de cocaina. El facea parte dintr-o rețeaua…

- Zeci de persoane urmeaza sa fie duse luni la audieri intr-un dosar de trafic de migranti in care au loc 34 de perchezitii in București și in zece judete. Sub pretextul unor livrari de marfa, avand ca destinatie finala state din Uniunea Europeana, ar fi fost facute mai multe transporturi, in scopul trecerii…

- Meteorologii anunta ca, pana sambata, vremea va fi deosebit de rece, iar gerul va persista in 13 judete din Transilvania, Maramures si Moldova, pentru aceste zone fiind emis Cod galben. Temperaturile minime se vor situa intre -25 si -18 grade. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare…

- Un roman a ajuns la Urgenta de 64 de ori in doua luni. Consumator de droguri, a cerut medicilor de fiecare data sa vada daca a facut infarct si analize despre care a citit pe Google. Dr. Hadrian Borcea, seful UPU-SMURD Bihor, a declarat intr-un interviu acordat News.ro ca, in afara de urgentele care…

- Un autocar cu zeci de pasageri si un autoturism au fost implicate, duminica seara, intr-un accident, pe DN 17C, in judetul Bistrita-Nasaud, primele informatii aratand ca persoanele din autoturism sunt incarcerate. Autoritatile au declansat Planul rosu de interventie. Numarul echipajelor de interventie…

- Doua masini in care erau sase persoane s-au ciocnit frontal, luni dimineata, pe DN 17 D, o persoana fiind blocata in autoturism. Pompierii militari si un echipaj de Ambulanta intervine, luni dimineata, la un accident rutier in localitatea Rebrisoara din judetul Bistrita-Nasaud. ”Din primele informatii,…