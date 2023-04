Stiri pe aceeasi tema

- Vremea rea face sa ramana inchise mai multe tronsoane de drumuri naționale din doua județe din zona Moldovei – Suceava și Botoșani. Conform informațiilor venite vineri dimineața, de la Centrul Infotrafic al Politiei Romane, corespunzatoare situației de la ora 07:00, „din cauza condițiilor meteorologice…

- Aproape 4.000 de consumatori din 13 localitati ale judetului Prahova nu sunt alimentati cu energie electrica, marti dimineata, dupa ce vantul puternic a produs avarii pe reteaua de alimentare. Conform ISU Prahova, vantul puternic a provocat avarii la 28 de puncte de transformare si 3 linii de medie…

- Un autocar s-a rasturnat, miercuri dimineața, in localitatea Rasi, patru persoane fiind transportate la spital. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Ialomita, un autocar a parasit partea carosabila si s-a rasturnat. In urma evenimentului rutier, 11 persoane care prezentau atac de…

- Situație de urgența intr-o localitate din Dolj unde s-a rupt un baraj. Mai multe hectare de teren au fost inundate, iar drumul din zona este blocat din cauza apei care s-a revarsat. Prefectura a convocat Comitetul pentru Situații de Urgența. Este vorba despre un baraj privat, iar apa a inundat terenurile…

- Doua aeronave de transport C-27J Spartan, apartinand Fortelor Aeriene Romane, execute, marti, o misiune de transport aerian in sprijinul populatiei siriene, afectata de cutremurele din 6 februarie Potrivit Ministerul Apararii Nationale, in baza Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta…

- Doua aeronave de transport C-27J Spartan, apartinand Fortelor Aeriene Romane, execute, marti, o misiune de transport aerian in sprijinul populatiei siriene, afectata de cutremurele din 6 februarie Potrivit Ministerul Apararii Nationale, in baza Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat, miercuri, la finalul ședinței de Guvern, ca in cazul unui cutremur major in țara noastra pot fi mobilizați intre șapte și opt mii de salvatori. „Pompierii in Romania sunt ca cifra la acest moment in jur de 33.000. Hai sa zicem…

- Circulatia a fost inchisa miercuri din cauza vremii pe doua tronsoane de drum national din judetele Buzau si Vrancea, anunta Centrul Infotrafic al Poliției Romane. De asemenea, au fost instituite restrictii pentru autovehicule cu masa mai mare de 7,5 tone pe DN2 intre Buzau si Ramnicu Sarat si pe DN2B…