- Primaria si Consiliul Local Ieud organizeaza, in 15 august, Intalnirea fii satului, un eveniment cultural devenit deja traditie in comuna, care contribuie la promovarea patrimoniului rural și la menținerea vie a tradițiilor locale. Vor canta si vor incanta auditoriul Vladuta Lupau & Rapsozii MM, Georgiana…

- Joi, 3 august, la Filarmonica Banatul, consilierii locali s-au reunit intr-o ședința festiva cu ocazia zilei de 3 August, Ziua Timișoarei. Au fost inmanate și patru titluri de cetațeni de onoare.

- Sambata, 22 iulie, copiii și tinerii din Ciolt cu virste cuprinse intre 8 si 18 ani sunt invitați sa participe la o tabara de vara ce va avea loc pe Valea Scariței. Intalnirea participanților se va face pe platoul din fața Caminului Cultural in intervalul 8.30-9.00, urmand apoi deplasarea la locul unde…

- Liceul ”N. V. Gogol” din capitala este cea mai mare instituție de invațamint preuniversitar din Moldova cu predare in limba rusa. El este multietnic, acolo invața mulți copii din familii in care se vorbește și limba de stat, și bulgara, și gagauza, și alte limbi. Despre aceasta a relata intr-un interviu…

- Peace Run este un eveniment sportiv menit sa lege comunitațile de oameni, tocmai pentru a promova pacea. In acest an, echipa internaționala de alergatori s-a oprit și in orașul Iernut pentru a conecta oamenii intre ei. Evenimentul a avut miercuri, 14 iunie, in jurul orei 9.30. Au participat și primarul…

- Primarul comunei Raciu, Ciprian Alin Belean, a luat cuvantul recent, in cadrul Comisiei Europene de la Bruxelles, cu scopul de a expune posibilitatea crearii unei comunitați independente energetic. Vizita in capitala Belgiei a fost organizata și suportata din punct de vedere financiar de Green Peace…

- "Ne aparam satul Ulieș, comuna Raciu, de urși, va recomandam, ca dupa ce se intuneca, sa nu mai faceți deplasari pe jos!", a transmis vineri, 26 mai, Ciprian Alin Belean, primarul comunei Raciu. "De cateva seri, un urs agresiv a intrat in mai multe gospodarii din satul Ulieș producand pagube importante…