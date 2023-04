O operatiune care implica 17 tari a dus la eliminarea Genesis Market, una dintre cele mai periculoase piete, care vindea informatii de cont furate hackerilor din intreaga lume, anunta, miercuri, Politia Romana. In urma actiunilor desfasurate, 119 persoane au fost arestate. In Romania, au avut loc sapte perchezitii domiciliare si s-au pus in executare patru […] The post FOTO/VIDEO. Una dintre cele mai periculoase platforme, care a scos la vanzare datele a peste 2 milioane de oameni, inchisa. Suspecți reținuți și in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…