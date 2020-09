FOTO/VIDEO | Un producător de cătină din județul Gorj: „E aurul nostru!” Acum sase ani, cand a decis sa investeasca intr-o plantatie de catina, Ilie Potecaru nu se astepta nici la anul 2019, cand a scos o productie-record la hectar, nici la anul 2020, cand pandemia a inchis granitele pentru exporturi. “Urma sa trimit cateva sute de tone de catina in Norvegia, n-am mai putut. Le-am trimis la procesare”, spune producatorul. Adauga ca a pornit afacerea din convingere, nu neaparat pentru a da lovitura.“Prima data am auzit de catina dupa ce tata a avut probleme de sanatate. Dincolo de medicamente, i-am dat catina si miere. Acum toti din familie consumam zilnic reteta asta”.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul din Targu-Carbunesti, Ion Fugaru, a declarat aseara la Gorj TV ca senatorul PDL, Ion Ruset, a fost infiltrat de PSD in PDL, in timpul alegerilor parlamentare. „Ruset a fost infiltrat in PDL de Calinoiu, pentru ca PSD sa aiba doi sen...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis avertizari de cod portocaliu și galben de instabilitate atmosferica accentuata in Oltenia, in urmatoarele ore. Va fi Cod galben in Dolj, in urmatoarele localitați: Calafat, Bailești, Poiana Mare, Moțaței, Maglavit, Cetate, Galicea Mare, Argetoaia, Unirea,…

- Meteorologii au emis, marti, noi avertizari nowcasting de vreme instabila, valabile in zone din Oltenia si Transilvania, pe durata orei urmatoare.Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 17:15, va fi in vigoare o avertizare Cod portocaliu de averse, descarcari electrice,…

- Murele bine coapte din timpul verii iși pastreaza gustul și aroma imbietoare chiar și la multe luni distanța atunci cand sunt pregatite corespunzator. Vezi rețeta pentru cel mai dulce și bun sirop de mure.Murele conțin substanțe active cu rol antiinflamator, antibacterian, fier, zinc, magneziu, potasiu,…

- Spitalul Orasenesc din Targu-Carbunesti va avea incepand din aceasta toamna cinci specializari noi, care nu sunt in nici un spital de pe raza judetului Gorj. Unitatea va avea curand un medic neurochirurg, unul cardio-vascular, un medic sp...

- Batrana a fost gasita pe strada la doar cateva zile dupa ce fiica ei, confirmata cu coronavirus, fusese internata la spitalul din Targu Carbunești. Femeia a stat singura in casa mai multe zile și a mancat doar zahar pentru ca nu avea alte alimente. Masca de protectie devine obligatorie…

- Ion Fugaru, viceprimarul din Carbunesti, vrea sa infiinteze Liga Agentilor Economici din Gorj, pentru ca acestia sa se poata apara mai bine de controalele abuzive! Viceprimarul de la Targu Carbunesti a initiat acest proiect dupa evenimentele de...

- Ion Fugaru infiinteaza Liga Agentilor Economici din Gorj, ca sa-i apere de abuzurile organelor de control! Viceprimarul de la Targu-Carbunesti a luat aceasta decizie ca urmare a evenimentelor de saptamana trecuta, cand, sotia sa, administrator...