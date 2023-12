(foto/video) Top 10 cele mai ciudate recorduri ale anului, publicate de Cartea Guinness

Stiri pe aceeasi tema

- In lumea noastra vasta și diversa, exista orașe care ies in evidența nu doar prin arhitectura lor unica, ci și prin atmosfera și caracterul lor aparte. Acestea ne reamintesc ca diversitatea culturala și arhitecturala a lumii este de neegalat.

- Instituțiile statului au publicat de dimineața mai multe comunicate de presa in care cateva poze, preluate de pe net, și publicate pe niște canale de telegram au fost catalogate drept „atac hibrid”, chiar daca recunosc ca informațiile sunt false. Cei mai amuzanți sunt clovnii de la SIS, care ii indeamna…

- „Nerostita istorie a luptelor romanilor din Antichitate pana in zilele noastre”, de Calin Hentea: „Aceasta carte se numeste nerostita istorie, pentru ca ea se refera chiar si la acele adevaruri deja stiute si publicate de multi istorici, dar ramase intr-o echivoca penumbra, nefiind rostite clar”.„Aceasta…

- Vești bune pentru viitorii candidați ai examenului de Evaluare Naționala și de Bacalaureat. Au fost publicate modele de subiecte pentru examenele nationale din 2024, conform metodologiilor privind Evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2023 - 2024 si examenul national…

- Craterul s-a deschis brusc in urma cu cativa ani si se extinde anual cu cate 20 de metri. Localnicii care s-au apropiat de aceasta prapastie au marturisit ca au auzit sunete ciudate, drept pentru care au poreclit craterul “Poarta spre Iad”. Totusi, oamenii de stiinta sustin ca suntele ar putea fi provocate…

- Datoria publica a Bulgariei in anul 2022 a fost de 37,850 miliarde leva, sau 22,6% din PIB, potrivit cifrelor finale publicate luni de Institutul National de Statistica din Bulgaria, transmite BTA.Cifrele preliminare, publicate la finele lunii aprilie, aratau ca datoria publica a Bulgariei a urcat…

- Academia Regala de Științe din Suedia a publicat miercuri, din greșeala, numele unor oameni de știința despre care a spus ca au caștigat premiul Nobel pentru chimie din acest an. Totuși, institutul care acorda premiile susține ca decizia va fi luata mai tarziu, pe parcursul zilei.„Premiul Nobel pentru…

- Noi meserii incluse in Codul Ocupațiilor din Romania. LISTA modificarilor propuse și a celor deja publicate in Monitorul Oficial Pe platforma Ministerului Muncii și Solidaritații Sociale, a fost pus la dispoziție pentru consultari un proiect ce propune adaugarea a trei ocupații noi in Clasificarea Ocupațiilor…