- Mii de credinciosi au participat la Slujba de Inviere de la Catedrala Arhiepiscopala din Constanta, Lumina Sfanta fiind adusa si in acest an de pe mare de catre arhiepiscopul Tomisului insa din cauza valurilor IPS Teodosie nu a mai putut sosi in dreptul Cazinoului, asa cum era programat, ci a venit…

- Mii de creștini au venit, in noaptea de sambata spre duminica, la slujbele de Inviere din municipiul Alba Iulia. La Catedrala Reintregirii, la miezul noptii, crestinii s-au adunat pentru a lua Lumina Sfanta. Slujba este oficiata de IPS Irineu, alaturi de un sobor de preoti.

- Noaptea de Inviere aduce bucurie in suflet, implinire, este o noapte de mare insemnatate pentru creștini. Dar tocmai pentru ca este importanta, in popor sunt multe tradiții și superstiții pentru noaptea de Inviere. Important este ca la biserica sa nu uitati sa luati lumanari sau candele pentru a…

- Mai sunt cateva ore pana cand, in bisericile din toata țara, va rasuna vestea Invierii Domnului, iar preoții vor rosti Hristos a Inviat. Ortodocșii se pregatesc sa primeasca Lumina Sfanta.

- Lumina Învierii va veni și în acest an la Constanța pe mare, dupa care va avea loc o scurta procesiune pâna în parcul Catedralei Arhiepiscopale, acolo unde va fi oficiata Slujba de Înviere. O delegație a Patriarhiei Române va aduce Lumina Sfânta de la Ierusalim,…

- Si in acest an, slujba de Inviere la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia va fi oficiata de IPS Irineu. Pana duminica, in Saptamana Patimilor, in bisericile ortodoxe se savarsesc deniile. Fiecare zi din aceasta saptamana are o semnificatie speciala in desfasurarea evenimentelor premergatoare Invierii…

- Zeci de credinciosi romano-catolici s-au adunat sambata seara, la sarbatoarea Invierii Domnului la Catedrala „Sfantul Mihail” din Cetatea Alba Carolina. Intr-un cadru sobru și elegant, comunitatea romano-catolica, maghiara și nu numai celebreaza, ca in fiecare an, Paștele, dupa ritualul respectat la…