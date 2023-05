Stiri pe aceeasi tema

- Substanțele folosite erau interzise in Romania.In aceeași zi, polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din Buzau, cu sprijinul politistilor din Giurgiu, au depistat in flagrant delict un barbat, din Ilfov, in timp ce transporta 200 de sticle si 210 pungi ce contineau substante toxice…

- Mai multe cantitați de substanțe toxice și produse pentru protecția plantelor – folosite la grabirea coacerii legumelor, dar interzise in Romania – au fost confiscate in urma unei investigații efectuate de polițiștii buzoieni de la Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase. In acest caz, au avut…

- La data de 2 mai a.c., polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din Buzau si Ilfov au pus in executare 6 mandate de percheziție domiciliara, in Buzau si Ilfov, la persoane banuite ca utilizeaza sau revand substante toxice, in special in scopul coacerii premature a legumelor cultivate…

- Polițiștii din Buzau si Ilfov au pus in executare miercuri șase mandate de percheziție domiciliara la persoane banuite ca utilizeaza sau revand substante toxice, in special in scopul coacerii premature a legumelor cultivate in spatii protejate de tip solar Potrivit IGPR; perchezitiile s-au desfasurat…

- Nr.119 din 12 aprilie 2023 PERCHEZITII LA O PERSOANA BANUITA DE NERESPECTAREA REGIMULUI ARMELOR SI AL MUNITIILOR Ieri, 11 aprilie a.c., politistii din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale, au pus in executare…

- Saptesprezece perchezitii au loc luni dimineata in judetele Giurgiu si Ilfov, intr-un dosar de braconaj. Politistii Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase pun in executare 17 mandate de perchezitie domiciliare, intr-un dosar penal, in care se efectueaza cercetari, sub aspectul savarsirii…

- Saptamana aceasta, polițiștii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat verificari pe linia respectarii prevederilor legale la regimul substantelor periculoase la o societate comerciala, din localitatea Ziduri.

- Pentru perioada 27 februarie – 21 aprilie a.c., au fost programate activitați in baza planului de acțiune Fitos 2023, pe linia respectarii prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, iar in cadrul controalelor desfașurate pana acum la Buzau au fost descoperite mai multe nereguli de catre…