FOTO/VIDEO: S-a deschis GUN BROTHERS Paintball! Pentru băieții care iubesc adrenalina și distracția De cand aștepta Bistrița un parc de aventura unde distracția cu gașca pentru baieții de toate varstele sa fie una pe cinste! Suntem norocoși, incepand chiar de astazi aveți acces in parcul de aventura Gun Brothers Paintball! Terenul special amenajat pentru un joc dinamic de paintball, in echipa, il gasiți in Bistrița, pe strada Tarpiului. Baieții de la Gun Brothers va pun la dispoziție echipamentul, armele de paintball, un teren de lupta cum nu sunt multe, au rabdare sa va explice regulile și sa faca o atmosfera memorabila. Un teren de paintball deschis tuturor baieților, amenajat ca un camp de… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

