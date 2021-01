Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de Externe a acuzat Statele Unite ale Americii de „ingerinta flagranta” in afacerile sale interne dupa ce secretarul de stat Antony Blinken a condamnat represiunea Moscovei impotriva protestatarilor care au iesit duminica in strada pentru a cere eliberarea opozantului Alexei Navalnii.

- Sustinatorii lui Alexei Navalnii au iesit din nou duminica in strada, in ciuda avertismentelor din partea politiei, scrie Reuters . Protestele neautorizate au inceput in estul extrem al țarii, la temperaturi mult sub 0 grade Celsius, dar au ajuns și in capitala Moscova. Controverse privind vaccinul…

- Declarațiile de politica externa facute pana acum de Joe Biden au impact asupra pozițiilor unor state lovite de predecesorul de la Casa Alba. Ministerul iranian de Externe a declarat luni ca Iranul iși va respecta angajamentele nucleare luate prin acordul internațional semnat in 2015, la Geneva, privind…

- Protestele de ieri au zguduit toata Rusia. Zeci de mii de oameni au ieșit in strada pentru a cere eliberarea lui Alexei Navalnii, arestat imediat dupa ce s-a intors la Moscova. Susținatorii opozantului rus intenționeaza sa organizeze acțiuni de protest similare in fiecare week-end.

- Kremlinul a acuzat duminica Statele Unite de „ingerința”, denunțând un comunicat al Ambasadei americane la Moscova publicat în ajunul manifestațiilor de protest desfașurate în Rusia pentru a cere eliberarea opozantului Alexei Navalnîi, relateaza AFP.Reprezentanța…

- Turcia condamna ca "nedrepte" sanctiunile impuse de Statele Unite pentru achizitionarea sistemului rus de aparare antiaeriana S-400, transmite DPA. Turcia va "lua masurile necesare impotriva acestei decizii" si nu se va abtine de la represalii la momentul potrivit, a declarat Ministerul de…

- Prim-ministrul armean Nikol Pashinyan i-a cerut sambata presedintelui Vladimir Putin sa inceapa consultari ”urgente” cu privire la ajutorul pe care Rusia il poate oferi pentru a asigura securitatea tarii sale, aflata in conflict cu Azerbaidjanul asupra Nagorno-Karabah, relateaza France Presse, preluata…