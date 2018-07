Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orasului Bruxelles, Philippe Close, a publicat pe pagina sa de Twitter, o fotografie trucata, cu Manneken Pis, statuia simbol a capitala Belgiei, urinand pe atacantul Neymar, dupa ce echipa antrenata de Roberto Martinez a eliminat Brazilia, in sferturile de finala ale Cupei Mondiale.

- Philippe Close, primarul Bruxelles-ului, a sarbatorit calificarea Belgiei in semifinalele Campionatului Mondial printr-o imagine controversata postata pe retelele de socializare. L-a jignit pe Neymar, iar mii de brazilieni au fost deranjati de gestul politicianului.

- Mijlocasul Renato Augusto, autorul golului pentru Brazilia in meciu pierdut in fata Belgiei (1-2), in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal 2018, a afirmat ca "Selecao" a fost un pic demoralizata...

- "Noi am sperat sa ajungem la lovituri de departajare", a declarat portarul nationalei de fotbal a Rusiei, Igor Akinfeev, care a aparat suturile de la punctul cu var ale spaniolilor Koke si Aspas, contribuind decisiv la calificarea echipei sale in sferturile de finala ale Cupei Mondiale 2018.…

- Javier, "suporterul din carton", este imbracat cu un tricou incriptionat cu mesajul "Mi vieja no me dejo" (n.r. - scorpia mea nu m-a lasat). Javier face senzatie in randul suporterilor prezenti la Cupa Mondiala din Rusia, fiind foarte solicitat pentru sedinte foto de fani din toata lumea.…

- Duckadam i-a dat un sfat lui Penedo: ”Poate prinde un contract pe mai mulți bani decat la Dinamo!”. Jaime Penedo a avut o prima repriza de vis in partida Belgia – Panama, scor 3-0, de la Cupa Mondiala . Helmuth Duckadam, președintele de imagine de la FCSB, crede ca panamezul nu va mai continua la Dinamo…

- Campionatul Mondial de Fotbal va fi in exclusivitate la Televiziunea Romana, din 14 iunie! Pana atunci, Știrile TVR va prezinta in fiecare seara cate una dintre cele 32 de echipe, dar și cele 11 orașe. Astazi a venit randul Belgiei.