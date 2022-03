FOTO&VIDEO: Radarele NATO de la Iași. Văd până la Kiev și Istanbul, dar pot fi și ținte strategice Radarul Doppler de la Barnova si cel militar de la Miroslava "lucreaza" intens in aceste zile. Daca pana de curand parea o fieratanie abandonata si nemiscata, radarul de radiolocatie de la Miroslava se invarte de cateva zile non-stop, scrutand cerul catre est. In partea de sud a Iasului, radarul NATO din padurea Barnova, alb, imens si rotund, are parte de asemenea de o activitate militara intensa in jurul lui. Acesta a fost amplasat in anul 2002, finantat de guvernul SUA, oficial ca radar meteo. El are insa o dubla calitate, fiind si militar. De altfel, este fabricat de liderul mondial in echipamente… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

