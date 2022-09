Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce toata lumea privirea indreptata catre razbioiul dintre Ucraina și Rusia, in Iran a inceput o revoluție.Cel puțin 31 de persoane au fost ucise in Iran in timpul protestelor impotriva morții lui Mahsa Amini. Mahsa Amini, o femeie iraniana de 22 de ani, a murit in custodia poliției, dupa bataie…

- Guvernul de la Kiev a prezentat, marti, garantiile de securitate pe care le considera necesare pentru Ucraina odata ce razboiul cu Rusia se va fi incheiat, relateaza DPA, citata de Agerpres. Planul, care a fost prezentat de Andrii Iermak, seful de cabinet al presedintelui ucrainean, si de Anders Fogh…

- Trupul unui cetatean britanic, Paul Urey, care a fost capturat si a murit in detentie, a fost returnat de Rusia cu semnele unei ”posibile torturi de nedescris”, afirma Ucraina, conform BBC. Paul Urey, in varsta de 45 de ani, a murit in detentie in iulie, dupa ce a fost capturat de separatistii pro-rusi.El…

- Moscova ar putea anunța inca de saptamana aceasta unul sau mai multe referendumuri „ilegitime” in Ucraina ocupata, in incercarea de a justifica o anexare a teritoriilor ucrainene la Rusia, a anunțat purtatorul de cuvant al Casei Albe, John Kirby, relateaza AFP. „Avem informații ca Rusia continua sa…

- Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, care a ajuns cunoscuta dupa ce a aparut in direct la televiziune cu o pancarta criticand ofensiva Moscovei in Ucraina, a fost arestata, duminica, in Rusia, relateaza The Guardian. Nu a fost facuta nicio declaratie oficiala cu privire la motivele arestarii ei, dar…

- Rusia a pierdut mai mult de 30% din capacitatea fortelor terestre, respectiv 50.000 de soldati care fie au murit, fie au fost raniti in timpul luptei, a declarat amiralul Sir Tony Radakin, seful personalului de aparare al Regatului Unit, la emisiunea BBC One Sunday Morning, potrivit The Guardian. Din…

- Guvernul rus a inceput sa lanseze apeluri la „mobilizarea de voluntari” in fiecare din regiunile sale pentru formarea de noi batalioane cu care sa continue invazia in Ucraina, potrivit grupului de experti americani de la Institutul pentru Studiul Razboiului din Washington (ISW), citat joi de agentia…

- Parlamentarii rusi au aprobat, marti, intr-o lectura preliminara, doua proiecte de lege care ar autoriza Guvernul rus sa oblige intreprinderile sa furnizeze armatei bunuri, iar angajatii companiilor sa lucreze ore suplimentare pentru a sprijini invazia Rusiei in Ucraina, relateaza Reuters. Unul dintre…