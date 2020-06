Gospodarii, curți, beciuri și podețe infundate in 9 localitați din județul Bistrița-Nasaud, dar și in cateva cartiere ale municipiului Bistrița, ca urmare a precipitațiilor abundente cazute marți seara. Potrivit ISU Bistrița-Nasaud, ca urmare a precipitațiilor cazute in ultimele ore, pana in acest moment s-au inregistrat urmatoarele evenimente: Municipiul Bistrița – gospodarii inundate Valea Ghinzii – curți inundate Sigmir – podeț infundat Ghinda – curți inundate Podul Jelnei – dupa 45 minute de averse, s-a format un lac in intersecția strazii C.R. Vivu cu DJ 173. Un șuvoi de apa…Posted by Ioan…