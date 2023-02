Stiri pe aceeasi tema

- Inca 10 romani au fost imbarcați, miercuri seara, in Turcia, intr-o aeronava militara, pentru a fi repatriați, a anunțat ministerul roman de Externe. Pana acum au mai fost aduși in țara, pe 6 și pe 7 februarie, alți 21 de cetațeni romani. Printre cei 10 cetațeni romani repatriați miercuri, 8 februarie,…

- Salvatorii romani care actioneaza in Turcia au scos de sub ruine pana acum patru persoane. Miercuri, in timpul actiunii de recuperare a unui tanar de sub daramaturi, s-a produs un cutremur de 4,2 care a ingreunat operatiunile de salvare. In acest caz, interventia a durat 20 de ore. Joi dimineata, echipa…

- Numarul morților din cauza unui cutremur masiv care a lovit Turcia și Siria a crescut miercuri peste 11.200.Oficialii și medicii au declarat ca 8.574 de persoane au murit in Turcia și 2.662 in Siria in urma cutremurului cu magnitudinea de 7,8 de luni, ridicand numarul total la 11.236. Salvatorii sunt…

- Salvatorii romani care intervin in Turcia in orașul Antakya incearca miercuri dimineața sa scoata de sub daramaturi un baiat de 16 ani. In timpul nopții au salvat un barbat care ramasese cu piciorul prins sub o grinda de beton. In același loc au gasit doua persoane decedate. ”Pe parcusul nopții, echipei…

- Politia turca a arestat patru persoane pentru mesaje „provocatoare” postate pe retelele sociale in legatura cu seismul de luni, cu o magnitudine de 7,8, care a lovit sud-estul Turciei. Seismul, urmat de replici puternice, a ucis mii de persoane in Turcia si Siria, lasand de asemenea in urma mii de persoane…

- O aeronava C27-J Spartan a aterizat, marti, la Baza 90 Transport Aerian, avand la bord 8 pasageri romani si 2 polonezi repatriati din Turcia. ”In jurul orei 01.30 o aeronava C27-J Spartan a aterizat la Baza 90 Transport Aerian avand la bord 8 pasageri romani si 2 polonezi repatriati din Turcia. Reamintim…

- Echipa de sprijin din Romania, formata din personal specializat de cautare-salvare RO-USAR, medici si asistenti SMURD, personal cu echipe canine din cadrul Clubul Cainilor Utilitari a ajuns in provincia Hatay, intr-o localitate apropiata orasului Antakia, unde a inceput sa construiasca baza de operatii…

- UPDATE Cei noua studenți romani și profesorul lor coordonator vor fi repatriați luni. „Din dispoziția Prim-ministrului Nicolae Ciuca, cei noua studenți romani și profesorul coordonator care au solicitat sprijinul statului roman in urma cutremurului din Turcia vor fi repatriați astazi. Ei vor fi preluați…