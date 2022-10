FOTO/VIDEO. Peste 100 de femei ucrainence au fost eliberate într-un nou schimb de prizonieri cu Rusia Un numar de 108 femei, majoritatea militari, au fost eliberate intr-un nou schimb de prizonieri cu Rusia, a anuntat un consilier al presedintiei ucrainene, relateaza AFP. „A avut loc un nou schimb pe scara larga de prizonieri de razboi. Un schimb deosebit de emotionant si cu adevarat special: am eliberat 108 femei din captivitate”, a […] The post FOTO/VIDEO. Peste 100 de femei ucrainence au fost eliberate intr-un nou schimb de prizonieri cu Rusia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

