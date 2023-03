FOTO/VIDEO. Percheziții de amploare la traficanții care vindeau droguri elevilor de liceu din Bucureşti Procurorii DIICOT desfașoara, luni dimineața, zeci de percheziții pentru destructurarea unei rețele de traficanți care vindea droguri consumatorilor din București, inclusiv unor elevi de liceu. Potrivit DIICOT, au loc 23 de perchezitii domiciliare in municipiul București, intr-o cauza avand ca obiect savarșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de droguri de mare […] The post FOTO/VIDEO. Percheziții de amploare la traficanții care vindeau droguri elevilor de liceu din Bucuresti appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

