FOTO/VIDEO. Patru gravide şi o persoană care necesita dializă, ajutate de pompieri să ajungă la spital, în Buzău şi Vrancea Patru gravide si o persoana care necesita dializa au fost ajutate de pompieri sa ajunga la spital, in judetele Buzau si Vrancea, afectate de caderi masive de zapada si viscol. "In judetul Buzau, unul dintre judetele unde au fost inregistrate efecte meteo considerabile, pompierii salvatori au intervenit cu tehnica aflata in dotare pentru preluarea a […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

