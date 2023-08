Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ataca din nou la granița Romaniei. Explozii au fost inregistrate in porturile dunarene Reni și Izmail, din Ucraina. Imaginile au fost filmate de pe malul romanesc, de la doar cateva sute de metri distanța.

- Un grup de drone rusesti se indreapta spe portul ucrainean Izmail, in apropiere de Romania (Ucraina), informeaza Rador.Forțele aeriene ucrainene au declarat miercuri ca un grup mare de drone ale armatei ruse a intrat in gurile fluviului Dunarea și s-a indreptat spre portul fluvial Izmail, in apropiere…

- Suntem in ziua 526 a razboiului pe scara larga declanșat de Rusia in Ucraina. Kievul a fost atacat cu drone de ruși pentru a opta oara consecutiv, a anunțat șeful administrației militare din regiune, care spune ca apararea aeriana a distrus aproximativ 20 de ținte aeriene care vizau capitala. Totodata,…

- UPDATE Ministerul Apararii Nationale (MApN) a transmis miercuri, in contextul atacurilor asupra portului ucrainean Izmail, ca „nu au fost identificate amenintari militare directe la adresa teritoriului national sau apelor teritoriale ale Romaniei”, iar in prezent sunt aplicate masuri de „vigilenta intarita”.…

- Președintele Klaus Iohannis reacționeaza la atacul rușilor care a avut loc la 22 km de Galați. Klaus Iohannis condamna ferm bombardamentul masiv cu drone asupra porturilor ucrainene Reni (peste Dunare de Galați) și Izmail (in Delta) și spune ca recenta ”escaladare prezinta riscuri serioase pentru securitatea…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj in care condamna atacul rușilor asupra porturilor dunarene Izmail și Reni, aproape de granița dintre Ucraina și Romania. Atacul rușilor a fost condamnat și de premierul Marcel Ciolacu.

- Razboi in Ucraina, ziua 516. Olga Skabeieva, o cunoscuta prezentatoare de televiziune de la Moscova, numita și ”papușa de fier” a lui Putin, a cerut ca Rusia sa loveasca state NATO, inclusiv Romania.

- Razboi in Ucraina, ziua 458. Rusia planuiește o provocare la centrala nucleara de la Zaporojie, unde urmeaza sa simuleze un atac asupra facilitaților și sa dea vina pe Forțele Armate ale Ucrainei.