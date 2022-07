Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Babdiu a murit dupa ce a fost strivit de tractorul pe care il conducea. Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit, joi seara, in apropiere de localitatea Babdiu, com. Bobalna, unde un barbat de cca 50 de ani a fost surprins sub un tractor.Au fost dislocate la fața locului doua…

- Un autoturism s-a rasturnat pe raza localitații Cațcau, județul Cluj, dupa ce a lovit un tractor.Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit noaptea trecuta la un accident rutier petrecut in localitatea Cațcau. In accident au fost implicate un autoturism și un tractor cu remorca. Atunci cand…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit cu o autospeciala și un echipaj SMURD pentru a acorda primul ajutor calificat in urma unui accident rutier produs pe raza localitații Nima, județul Cluj. La fața locului salvatorii au gasit o motocicleta și un autoturism avariate, iar conducatorul…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin duminica la un incendiu care a cuprins acoperișul unei case din localitatea Coplean. Cand pompierii au ajuns la fața evenimentului, incendiul se... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pompierii clujeni au intervenit in aceasta noapte pentru stingerea unui incendiu, care a cuprins o anexa gospodareasca situata in localitatea Cațcau, județul Cluj. Din fericire, incendiul nu s-a extins și nu au fost inregistrate victime. „Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in aceasta dimineața in urma unui accident rutier produs pe raza localitații Nireș, comuna Mica. ”La fața locului au fost gasite doua autoturisme avariate, iar intr-unul se afla o femeie care nu reușea sa iasa din acesta”, informeaza ISU Cluj. Conform…

- Doua accidente de circulație s-au produs, duminica dimineața, in județul Cluj, in localitațile Magoaja și Șomcutu Mic.La ora 6.00, a fost o intervenție la un accident din satul Magoaja, comuna Chiuiești.Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au gasit la fața locului un autoturism avariat și o persoana…

- Pompierii din cadrul Detasamentului Dej intervin in aceste momente pentru a acorda prim ajutor calificat unei persoane care a cazut cu parapanta in localitatea Jichisu de Jos.Potrivit ISU Cluj, pentru misiune este mobilizata o autospeciala, iar in sprijin a fost trimis un echipaj SAJ.De asemenea, la…