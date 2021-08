Armata Romana este in masura ca, in continuare, sa asigure sprijinul pentru tot ceea ce inseamna apararea cetatenilor tarii noastre, oriunde s-ar afla ei, a transmis, sambata, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, cu ocazia repatrierii a 15 cetateni romani din Afganistan. "A fost o misiune deosebita pentru Armata Romana, pe care am putut s-o executam in cooperare si coordonare cu toate elementele de specificitate si aici subliniez coordonarea pe care am avut-o cu Alianta Nord-Atlantica, cu partenerul american si, de asemenea, doresc sa aduc multumire Ministerului Apararii pakistanez,…