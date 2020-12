Stiri pe aceeasi tema

- Episcopia Husilor desfasoara in aceste zile o ampla actiune filantropica, intitulata Caravana „Dar de Craciun”, prin intermediul careia vor fi impartite daruri la cateva mii de copii din cele mai izolate sate ale judetului.

- Mai multi voluntari din judetul Satu Mare au inceput, marti, o mobilizare de forte pentru construirea unei case pentru o familie cu cinci copii care a ramas fara acoperis in urma unui incendiu. Echipa voluntarilor condusa de jandarmul Razvan Tiplea a reusit sa toarne fundatia pentru noua casa in prima…

- Mai mulți ofițeri și agenți de poliție buzoieni au fost avansați in grad inainte de termen, pentru merite deosebite in activitatea pe care o desfașoara in cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Buzau. Avansarile de acest gen, trecute la rang de avansari excepționale, se fac o singura data…

- In ultimele 24 de ore, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Neron Lupașcu” al județului Buzau au gestionat 37 evenimente dintre care, cele mai multe, respectiv 14, au reprezentat cazuri S.M.U.R.D.și salvatorii au acționat pentru acordarea primului ajutor și transportarea…

- Dosar penal deschis de polițiștii buzoieni in urma unui video care a circulat pe rețelele sociale și care arata cum unii minori dau foc unui cațel, care apoi fuge speriat. Cei care s-au autosesizat au fost polițiștii din Ilfov și au deschis dosar penal pentru ranirea sau schingiuirea animalelor. Ulterior…

- 88 de noi cazuri de infectari cu Covid 19 au fost raportate astazi de Direcția de Sanatate Publica Buzau. Dintre aceștia, 18 pacienți au fost diagnosticați in laboratoare private de analize și 6 pacienți au fost diagnosticați in unitați sanitare din alte județe. Pacienții nou confirmați au varste cuprinse…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Buzau va organiza in luna noiembrie un curs de calificare pentru profesia de operator introducere, validare și prelucrare date. Pentru acest curs s-au inscris 14 buzoieni. Cursul organizat de AJOFM Buzau este gratuit. Din cauza pandemiei de Covid 19,…

- Polițiștii buzoieni incearca de o saptamana sa dea de urma unor indivizi care au golit de catalizatoare un centru de dezmembrari auto din Vernești. 50 de astfel de componente auto au disparut in noaptea de 15 spre 16 octombrie dintr-o hala a societații pagubite, iar din primele indicii hoții au mers…