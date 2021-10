O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a efectuat, vineri, 8 octombrie, o misiune de transport umanitar, pe ruta București – Targu Mureș, a trei pacienți infectați cu virusul SARS-CoV-2, aflați in stare grava, a informat biroul de presa al MApN. Echipa medicala care a monitorizat pacienții pe timpul zborului, […] The post FOTO/VIDEO MApN: Misiune umanitara a Forțelor Aeriene Romane appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .