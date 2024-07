Stiri pe aceeasi tema

- Spectacole de teatru in cadrul proiectului Ludoteca din gradina. In fiecare vineri, pana pe 2 august, inclusiv, copiii vor avea parte de momente distractive, grație pieselor puse in scena de Teatrul ,,George Ciprian”, partener al Bibliotecii Județene. ,,Dragi prieteni!Va invitam la teatru pentru copii!In…

- Suntem extrem de mandri sa anunțam ca media generala a elevilor noștri este 8,67, o realizare remarcabila care reflecta dedicarea și efortul depus de fiecare dintre aceștia. ???? Un mare bravo celor 15 elevi care au obținut medii peste 9! Este o performanța deosebita care ne umple de bucurie și de mandrie.…

- Trupa Arhivers, inființata in luna mai a acestui an, a cucerit juriul și publicul cu piesa „Muntele Vrajit”, compoziție proprie, la Cluj Folk Fest, ediția a 4-a, eveniment ce a avut loc weekend-ul acesta la Cluj-Napoca. Tinerii s-au intors acasa, la Beclean, cu Marele Premiu. „Dragi prieteni, suntem…

- Banca Transilvania a anuntat ca in prezent aplicatiile si cardurile sale functioneaza cu intermitente, azi, 04 iunie 2024. Echipa lucreaza la remedierea situatiei si se angajeaza sa rezolve problema cat mai rapid posibil.Dragi clienti,Aplicatiile si cardurile BT functioneaza cu intermitente. Prioritatea…

- O zi de neuitat pentru foștii absolvenți ai promoției 2004 de la CNMV Turda. Intalnirea de 20 de ani a fost una plina de emoții pozitive, zambete și amintiri care vor dainui o viața. In curtea liceului s-au adunat atat foștii elevi cat și cadrele didactice. Au schimbat impresii, și-au amintit cu drag…

- Candidatul PNL la Primaria Maciuca, Mugur Marcoianu, le adreseaza o scrisoare tuturor locuitorilor din comuna pe care o redam integral: “Dragi maciuceni, Au trecut doua mandate de când facem echipa și sunt bucuros ca am avut o colaborare corecta, raspunzand legal, eficient si respectuos la nevoile…

- Colegiul Național ”Mihai Viteazu” din Turda a implinit 115 ani de existența. Piatra de temelie a liceului s-a pus la inceputul secolului trecut (1909). De-a lungul anilor, liceul a purtat mai multe denumiri: „Regele Ferdinand”, „Liceul de baieți”, „Școala Medie nr. 1”, „LMV” sau Colegiul Național „Mihai…