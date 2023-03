FOTO/VIDEO Incident grav la Iași. Trei oameni striviți de buștenii căzuți dintr-un camion. Momentul în care remorca plină se răstoarnă Trei persoane au fost ranite, miercuri, dupa ce remorca unui camion s-a rasturnat, la iesirea din municipiul Pascani, judetul Iasi, iar bustenii transportati au cazut peste mai multi oameni aflati pe trotuar. Accidentul a avut loc in municipiul Pascani, la iesirea spre Motca. ”Din verificarile efectuate la fata locului, a rezultat faptul ca remorca unui […] The post FOTO/VIDEO Incident grav la Iași. Trei oameni striviți de buștenii cazuți dintr-un camion. Momentul in care remorca plina se rastoarna appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

