FOTO/VIDEO – Incendiu la o casă din cartierul RAAL: ar fi fost cauzat de un fulger O casa din cartierul RAAL, Bistrița, a ars noaptea trecuta, dupa ce, spun martorii, ar fi fost lovita de un fulger. Un incendiu a cuprins noaptea trecuta o casa din cartierul RAAL din Bistrița. La fața locului au intervenit pompierii militari cu doua echipaje de pompieri și un echipaj de prim ajutor SMURD. Potrivit ISU Bistrița, incendiul se manifesta generalizat, pe o suprafața de aproximativ 150 de mp. Casa a fost distrusa in totalitate de flacari. Martorii spun ca incendiul a fost cauzat de un fulger, care a insoțit ploaia torențiala de azi-noapte. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. https://www.bistriteanul.ro/wp-content/uploads/2024/06/Clip-video-WhatsApp-2024-06-27-la-00.05.03_789397e1.mp4… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

