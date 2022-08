FOTO/VIDEO. Incendiu cumplit la un restaurant din Turda. Cinci autospeciale de stingere intervin

Stiri pe aceeasi tema

- INCENDIU in comuna Doștat. O anexa gospodareasca a luat foc. Pompierii intervin cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit marți dupa-amiaza, in localitatea Boz din comuna Doștat. Din primele informații, focul a cuprins o anexa gospodareasca. Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Sebeș in cooperare…

- Premierul Nicolae Ciuca a convocat, joi, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, pe tema acordarii unui ajutor umanitar extern de urgenta autoritatilor din Franta, in urma unor consultari cu presedintele Klaus Iohannis, transmite Guvernul. La finalul sedintei, secretarul de stat Raed Arafat…

- Pompierii clujeni au intervenit in cursul nopții trecute pentru a stinge un incendiu ce a izbucnit intr-un apartament situat intr-un bloc de locuințe pe strada Trifoiului din municipiul Cluj-Napoca.„Au fost dislocate la fața locului doua autospeciale pentru stins incendii care au gasit bucataria apartamentului…

- Un incendiu de vegetație in Grecia, alimentat de vanturi puternice, a facut ravagii in regiunea muntoasa Penteli, in apropiere de Atena, determinand autoritațile sa ordone evacuarea a cel puțin patru zone și a unui spital

- Un incendiu a izbucnit in cursul nopții de 7 spre 8 iulie 2022, in localitatea Ocoliș, la o bucatarie de vara și o anexa cu lemne. „Stația de pompieri Campeni in cooperare cu Detașamentul de pompieri Turda și SVSU Ocoliș au intervenit in cursul nopții pentru localizarea și stingerea unui incendiu in…

- Un incendiu a izbucnit, sambata seara, la o hala cu suprafața de aproximativ 50 mp, din Prelungirea Oituz, comuna 1 Decembrie. Salvatorii acționeaza la aceasta ora cu mai multe autospeciale de stingere cu apa, informeaza ISUBIF. ”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o hala, suprafața…

- Pompierii clujeni intervin de urgența in aceste momente la un incendiu in localitatea Sic. Flacarile au cuprins o casa. „Pompierii din cadrul Detașamentelor 1 Cluj-Napoca și Dej intervin la un incendiu de casa in localitatea Sic. La fața locului au fost trimise trei autospeciale și o autoscara”, anunța…

