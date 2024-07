Stiri pe aceeasi tema

- Sambata a avut loc, la Universitatea Naționala de Arte „George Enescu” din Iași, intanirea primei generații de absolvenți ai Facultații de Teatru. In urma cu 30 ani, aceștia finalizau studiile la Departamentul de Teatru de la Academia de Arte. Ioana Soreanu a participat la eveniment. Anul acesta, prima…

- Se anunța o expoziție speciala, astazi, de la ora 18.00, in Galeria Rod de pe strada Gen. Grigore Balan. Expun artiști din Iași, reuniți sub cupola IAȘI FRIENDSHIP CONNECTIONS. Consiliul Județean BN, Centrul Județean pentru Cultura BN in parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici Iași ne invita la expoziția…

- De Zilele Europene ale Arheologiei, arheologul Horea Pop din cadrul Muzeului Județean de Istorie și Arta Zalau, impreuna cu voluntarii Eliza și Sebi, au incercat sa ajunga la singura cetate de pe teritoriul Zalaului, Cetatea Palvar, aflata intr-o zona forestiera. Deși drumul a fost provocator, au reușit…

- FC Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu Radu Boboc (25 de ani). Jucatorul care a imbracat in campionatul recent incheiat tricoul celor de la FC Voluntari poate evolua in benzi atat in linia defensiva, cat și in linia de mijloc.

- Un numar de 114 gimnaste de la șapte cluburi din țara-Pro Gymnastics Club Targu Mureș, Deni Art Gymnastics București, Dinamika Varghis, Academia „Marian Dragulescu”, Clubul Sportiv Scolar Timisoara, Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe și Școala de Gimnastica „Botos Liviu”, au participat la concursul…

- Dupa scurta pauza luata cu ocazia Sarbatorilor Pascale, grupele de juniori de la Fotbal Club Campia Turzii iși vor relua de la mijlocul acestei saptamani meciurile oficiale din Campionatul Județean de Fotbal Juniori Cluj, ediția 2023-2024. Iata care este programul meciurilor pentru echipele de la FC…

- Specialisti asteptati la un eveniment de tradite organizat sub egida UPT. Asociația de Sudura din Romania, in colaborare cu Universitatea Politehnica Timișoara, Academia de Științe Tehnice din Romania, Filiala Timișoara și Sucursala ASR Timișoara organizeaza, in zilele de 18-19 aprilie 2024, la Facultatea…

- “Cu Sfanta Impartașanie, pe care a primit-o chiar ieri, Ilie a plecat de langa noi. Dumnezeu sa-l ierte!”, este mesajul trimis, luni dimineața de soția sa, Cristina. "Romania e de azi mai saraca. Un patriot, economistul Ilie Șerbanescu, s-a dus la Cer azi dimineața. Ieri primise Sfanta Impartașanie.Miercuri…