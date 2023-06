Stiri pe aceeasi tema

- Persoane necunoscute au vandalizat Centrul Creștin-Ortodox „FILOCALIA” din satul Buțeni, Hincești. Indivizii au stricat mobilierul, ușile, ferestrele, tehnica, au distrus icoane și manuale de religie, iar unora le-au dat foc chiar in interiorul centrului, scrie Realitatea.md . Polițiștii IP Hincești…

- George și Doina Magda, doi romani care aveau in jur de 40 de ani, plecați din țara in Spania de numai cateva luni pentru ca voiau sa le ofere o viața mai buna celor trei copii ai lor, au fost gasiți impușcați in cap o livada de maslini din Arganda del Rey, langa Madrid. Langa ei au fost gasite doua…

- Vladimir Putin a decis returnarea celebrei icoane „Treimea”, realizata de pictorul rus Andrei Rubliov in secolul al XV-lea, de la Galeriile Tretiakov, unde a fost expusa dupa Revolutia bolsevica, inapoi in posesia Bisericii Ortodoxe Ruse.

- Puștiul de numai șapte ani care a caștigat Romanii au Talent uimește Romania. Intr-o țara in care tot mai mulți elevi pica la Bacalaureat, puștiul de numai șapte ani a citit peste 200 de carți. E pasionat de actorie, meserie pe care deja o și studiaza la Școala de Arte din Botoșani.Rareș Prisacariu…

- Un adolescent de 19 ani este principalul suspect intr-un caz de vandalizare a doua mașini parcate intr-o parcare de pe raza municipiului Targoviște. Totodata, in noaptea de sambata spre duminica, tanarul ar fi spart geamul unei uși de acces intr-o sala de jocuri. Pe parcursul zilei de marți, adolescentul…

- Angajații Penitenciarului nr. 4-Cricova au efectuat percheziții inopinate in instituție. In cadrul masurii desfașurate, intr-un ascunziș, au fost depistate și ridicate 14 telefoane mobile și accesorii pentru acestea, 8 litri de bautura alcoolica „basamac” și 5 seturi de carți de joc.

- Și-a amenințat soția și a distrus mai multe electrocasnice din locuința: Ordin de protecție și dosar penal pentru un barbat din Scarișoara Și-a amenințat soția și a distrus mai multe electrocasnice din locuința: Ordin de protecție și dosar penal pentru un barbat din Scarișoara La data de 26 martie 2023,…

- Un barbat aflat la volanul unui BMW a circulat cu viteza pe strazile din București, iar cursa s-a terminat cu doua mașini grav avariate, transmite Observator News . Accidentul a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, pe șoseaua Vergului, in Pantelimon. Timp de trei ore, traficul a fost restricționat…