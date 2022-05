Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație a avut loc astazi. Din nefericire, șoferul autoturismului, un adolescent in varsta de 18 ani, s-a stins din viața pe loc. Nu a mai avut nicio șansa la viața. Incidentul devastator a avut loc intre Lețcani și Podu Iloaiei, in județul Iași. Iata cum s-a intamplat totul!

- In urma accidentului rutier au rezultat trei victime. Doua sunt conștiente, cu traumatisme și au fost preluate de echipajele de Terapie Intensiva Mobila și Serviciul de Ambulanța Județean, iar o victima a ramas incarcerata și este carbonizata. La fața locului s-au deplasat o autospeciala de intervenție…

- Un accident rutier grav a avut loc luni seara in judetul Iasi, pe raza localitatii Letcani. Din primele informatii, un autoturism a izbit un copac si doua persoane au ramas incarcerate. Masina a luat foc, iar una dintre victime a fost carbonizata. Vom reveni cu amanunte. FOTO- Alo Iasi

- Un grav accident rutier s-a produs in seara aceasta in județul Constanța, la ieșire din localitatea Nicolae Balcescu. Din nefericire, in urma impactului violent o persoana a incetat din viața pe loc, iar alte patru au ajuns la spital in stare critica. Iata cum s-a intamplat totul, de fapt!

- Un accident rutier cu 5 victime s-a produs, vineri seara, in județul Constanța, pe DN2A, la ieșire din localitatea Nicolae Balcescu. O persoana a murit, patru au fost ranite, doua fiind in stare grava.

- O persoana a murit si alta a fost transportata la spital in urma unui accident care s-a produs vineri pe DN 15B Targu Neamt - Motca, in zona localitatii Timisesti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- O persoana a murit, iar alte doua sunt ranite grav, intr-un accident petrecut azi la Radauți. In accident au fost implicate doua autoturisme și cinci persoane. Din nefericire, una dintre victime a fost declarata decedata. Doua persoane, in stare grava, au fost transportate la spital, iar alte doua ...

- Un grav accident s-a petrecut in aceasta dup-amiaza pe drumul național DN 2E, care leaga Falticeni de Gura Humorului. In zona localitații Cornu Luncii, cel mai probabil din cauza nerespectarii condițiilor de trafic, un autoturism s-a ciocnit violent cu un autotren, in accident fiind implicata și o ...