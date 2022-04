(FOTO/VIDEO) Gară lovită de rachete, 35 de morți Cel putin 35 de oameni au murit si alți cel putin 100 au fost raniți vineri intr-un atac rusesc cu rachete asupra unei gari din estul Ucrainei, in timp ce civilii incercau sa plece spre zone mai sigure din tara, a anuntat compania ucraineana feroviara, potrivit Reuters. Conform companiei, doua rachete rusesti au lovit o gara feroviara din orasul Kramatorsk din estul Ucrainei. Aproximativ 4.000 de persoane se aflau in gara din Kramatorsk atunci cand aceasta a fost atacata cu rachete. Cei mai mulți erau femei, copii și batrani, a declarat primarul orașului ucrainean.v Gara este folosita pentru a… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

