Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia feroviara ce a avut loc in Grecia a generat proteste in capitala Atena, dar nu numai. Accidentul feroviar soldat cu 43 de morți a scos oamenii in strada, in mai multe orașe din Grecia. Protestatarii s-au ciocnit cu poliția in fața sediului Hellenic Train din Atena – compania responsabila de…

- Proteste au izbucnit in Grecia din cauza accidentului feroviar care a ucis 43 de persoane. Mulți dintre protestatari considera ca accidentul ar fi putut fi evitat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Salvatorii din Grecia au continuat toata noaptea, printre vagoanele distruse, cautarile pasagerilor care au supraviețuit tragediei de luni. Cel puțin 43 de oameni au murit... The post Proteste in Grecia dupa carnagiul feroviar in care au murit cel puțin 43 de oameni appeared first on Special Arad ·…

- Grecii sunt nemulțumiți de faptul ca autoritațile cunoșteau deficiențele rețelei feroviare, dar ca nu au facut suficient pentru a schimba ceva și pentru a preveni o tragedie, scriu BBC și publicațiile elene Kathimerini și To Vima. Proteste furioase au izbucnit la Atena și in alte orașe miercuri, dupa…

- Salvatorii din Grecia au continuat toata noaptea, printre vagoanele distruse, cautarile pasagerilor care au supraviețuit tragediei de luni. Cel puțin 43 de oameni au murit in cel mai grav accident feroviar din istoria Greciei. Premierul elen a promis o ancheta completa. Un ministru a demisionat și șeful…

- Cel putin 32 de persoane au murit si 85 au fost ranite marti noaptea in coliziunea dintre un marfar si un tren de pasageri care facea legatura intre Atena si Salonic, in Grecia, au anuntat pompierii."Pana in prezent au fost gasite moarte cel putin 32 de persoane.

- Cel putin 32 de persoane si-au pierdut viata si 85 au fost ranite marti noaptea in coliziunea dintre un marfar si un tren de pasageri care facea legatura intre Atena si Salonic, in Grecia, au anuntat pompierii miercuri, transmite AFP. ‘Pana in prezent au fost gasite moarte cel putin 26 de persoane’,…

- Doua persoane au decedat și cel puțin trei pasageri sunt in stare grava in urma unui grav accident rutier care a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in localitatea Ișalnița, județul Dolj. Accidentul a avut loc intre un TIR și un microbuz in care se aflau cel puțin cinci persoane. La fața locului intervin…