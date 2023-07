Stiri pe aceeasi tema

- In ultimul meci din Grupa A a turneului de calificare pentru Cupa Mondiala de Fotbal pe Plaja 2024, echipa naționala a Estoniei s-a confruntat cu cea a Moldovei intr-un meci plin de acțiune. Partida s-a desfașurat la Arena European Games Park, din orașul Baku, Azerbaidjan, transmite Federația Moldoveneasca…

- In meciul pentru stabilirea locurilor 5-6 in competiția de fotbal pe plaja de la Jocurile Europene din 2023, care au avut loc in Cracovia-Malopolska, Polonia, echipa naționala a Moldovei s-a confruntat astazi cu echipa naționala a Azerbaidjanului.

- Federația Moldoveneasca de Fotbal informeaza ca, astazi a avut loc meciul de fotbal pe plaja din Play-off-ul pentru stabilirea locurilor 5-8 de la Jocurile Europene din 2023, desfașurat in Cracovia-Malopolska, Polonia, intre echipele naționale ale Poloniei și Moldovei.

- Federația Moldoveneasca de fotbal a anunțat ca o noua ediție a Superligii va incepe in debutul lunii august, iar in cadrul competiției vor fi angrenate 8 echipe, la fel ca in sezonul precedent. Comitetul Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal a organizat o ședința care a avut loc la Centrul sportiv…

- Naționala de tineret a Moldovei a obținut o victorie in debutul campaniei preliminare pentru Campionatului European, editia 2023-2025. Tricolorii pregatiți de Ștefan Stoica s-au impus, scor 1-3, pe terenul din Gibraltar. Pentru naționala U21 a Moldovei au marcat Ion Borș și Vlad Raileanu in doua randuri,…

- Delegația naționalei de tineret a Moldovei s-a deplasat in dimineața zilei de astazi, 13 iunie, la ora 9:50, inspre Gibraltar. Echipa condusa de antrenorul Ștefan Stoica urmeaza sa intalneasca echipa similara a Gibraltarului intr-un meci din preliminariile Campionatului European 2025, programat pe data…

- Naționala feminina a Moldovei va debuta pe teren propriu, pe 22 septembrie 2023, contra reprezentativei din Andorra. Al doilea meci, selecționata pregatita de Eduard Blanuța il va juca in deplasare, peste 4 zile de la debut, pe 26 septembrie. Adversara va fi reprezentativa Maltei.

- Elicopterul „Black Hawk” a survolat centrul Chișinaului cu drapelul Moldovei și cel al Uniunii Europene.„De Ziua Europei, celebram unitatea și camaraderia arborand drapelul Republicii Moldova și cel al Uniunii Europene deasupra capitalei țarii noastre.