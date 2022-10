FOTO/VIDEO Explozie într-un bloc din sectorul 4 al Capitalei. Zeci de persoane au fost evacuate O explozie a avut loc intr-un bloc de patru etaje din București, zeci de persoane fiind evacuate. Conform ISU București Ilfov, 13 apartamente au fost afectate de o explozie care nu a fost urmata de incendiu. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale și 3 SMURD. 140 de persoane au fost evacuate. Exista o singura victima, […] The post FOTO/VIDEO Explozie intr-un bloc din sectorul 4 al Capitalei. Zeci de persoane au fost evacuate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

