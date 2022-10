Bistrița a fost casa handbalului timp de trei zile, unde echipe de top, Spania, Serbia, Austria și Romania s-au duelat pentru trofeul „Carpați”, o competiție internaționala aflata la a 55-a ediție. Turneul s-a derulat din 29 septembrie pana in 1 octombrie, iar in fiecare zi au fost programate cate doua partide. Romania a jucat zilnic de la ora 20:00, iar sistemul pe care a fost stabilit clasamentul final a fost cel de grupa. In ultima zi de la Trofeul „Carpați”, Romania a invins Spania dupa un meci de infarct, la care Dumanska, Bazaliu, Seraficeanu și Laura Pristavița, jucatoarele Gloriei Bistrița,…