FOTO/VIDEO Două autocare cu 90 de copii și profesorii lor s-au ciocnit la Sibiu. 20 de persoane au fost duse la spital Plan roșu de intervenție miercuri seara la Sibiu, dupa un accident in care au fost implicate doua autocare pline cu elevi. 90 de persoane se aflau in cele doua mijloace de transport, dar niciuna nu a fost grav ranita. 20 dintre copii au fost duși la spital pentru verificari, iar alții au suferit atacuri de […] The post FOTO/VIDEO Doua autocare cu 90 de copii și profesorii lor s-au ciocnit la Sibiu. 20 de persoane au fost duse la spital appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

