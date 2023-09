FOTO/VIDEO Doi profesori din Buzău vindeau droguri prin aplicații criptate Doi profesori din Municipiul Buzau, care erau coordonatorii unei grupari de trafic de droguri au fost reținuți de DIICOT, in cadrul operațiunii-mamut cu peste 250 de percheziții organizate in toata țara, marți dimineața. Cei doi foloseau o aplicație criptata pentru a cumpara drogurile, iar plata se facea prin monede cripto. Barbatul reținut are 34 de […] The post FOTO/VIDEO Doi profesori din Buzau vindeau droguri prin aplicații criptate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbați au fost trimiși in judecata de catre procurorii DIICOT, pentru ca au adus droguri in țara și le-au vandut inclusiv unor copii. Barbații sunt arestați preventiv intr-un dosar de trafic international de droguri de risc și mare risc. Unul dintre barbați a vandut droguri de risc (canabis…

- Doi profesori au fost injunghiati, unul grav, care se afla in stare ”critica” si a fost spitalizat, iar celalalt mai usor, intr-o cladire a Universitatii din Oslo, a anuntat politia norvegiana, care a arestat un student pe care-l suspecteaza ca este autorul acestui atac cu cutitul, relateaza AFP. Circumstantele…

- Sezonul de furtuni in Atlantic mai periculos decat s-a preconizat anterior; perspectivele privind uraganele din Atlantic se inrautațesc din cauza temperaturilor ridicate de la suprafata oceanului, au declarat meteorologii americani joi,relateaza Reuters. Administratia Nationala pentru Oceane si Atmosfera…

- Cel puțin 36 de oameni au murit din cauza unui incendiu masiv care afecteaza comitatul Maui, din statul american Hawaii, conform oficialilor, citați de BBC. Incendiul extrem de puternic a fost alimentat de vantul puternic adus de un uragan care trece prin zona. Sute de cladiri au fost distruse, iar…

- Peste trei sferturi dintre profesori au obtinut medii peste 8 la proba scrisa din cadrul examenului national pentru definitivat in invatamantul preuniversitar, media luand in calcul, pe langa nota la proba scrisa, care are o pondere de 70% din media finala, si notele obtinute in urma a doua inspectii…

- Mai multi profesori nu au mai apucat sa dea, miercuri, examenul de titularizare, dupa ce trenul care ii aducea pe acestia de la Pascani la Iasi a ajuns cu mare intarziere. Trenul a avut intarziere de aproape 90 de minute, astfel ca acestia au ajuns la centrul de examen cu puțin peste ora 08:00, cand…