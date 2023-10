FOTO/VIDEO. Descinderi la mafia deșeurilor. Cum au fost aduse în România tone de deșeuri din Europa Polițiștii și procurorii din Timișoara fac, duminica, 44 de percheziții domiciliare și la punctele de lucru ale unor firme din județele Alba, Bihor, Hunedoara și Sibiu intr-un dosar in care sunt vizate persoane care ar fi introdus ilegal in țara peste 1.500 de tone de deșeuri. ”La data de 1 octombrie 2023, politistii Brigazii de […] The post FOTO/VIDEO. Descinderi la mafia deșeurilor. Cum au fost aduse in Romania tone de deșeuri din Europa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 1 octombrie 2023, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara, efectueaza 44 de percheziții domiciliare, in județele Arad, Bihor, Hunedoara, Alba, Sibiu, inclusiv la sediile și punctele de lucru ale unor persoane…

- Duminica, 1 octombrie 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; S.T. Timisoara, efectueaza 44 de perchezitii domiciliare, in judetele Arad, Bihor, Hunedoara, Alba, Sibiu, inclusiv la sediile si punctele de lucru ale unor…

- Polițiștii și procurorii din Timișoara fac duminica 44 de percheziții domiciliare și la punctele de lucru ale unor firme din județele Alba, Bihor, Hunedoara și Sibiu intr-un dosar in care sunt vizate persoane care ar fi introdus ilegal in țara peste 1.500

- La data de 1 octombrie 2023, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara, efectueaza 44 de percheziții domiciliare, in județele Arad, Bihor, Hunedoara, Alba, Sibiu, inclusiv la sediile și punctele de lucru ale unor persoane…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Timisoara impreuna cu politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara efectueaza, duminica, 44 de perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Arad,…

- Sunt percheziții de amploare la contrabandiștii de deșeuri aduse din Europa. Descinderile au loc in județele Arad, Bihor, Hunedoara, Alba, Sibiu, dar și in Capitala. Potrivit anchetatorilor, peste 1.500 de tone de deșeuri ar fi fost aduse in Romania.

- La data de 1 octombrie 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara, impreuna cu procurorii DIICOT S. T. Timisoara, efectueaza 44 de perchezitii domiciliare, in judetele Arad, Bihor, Hunedoara, Alba, Sibiu, inclusiv la sediile si punctele de lucru ale unor persoane juridice,…

- Polițiștii fac duminica 44 de perchezitii domiciliare, in Arad, Bihor, Hunedoara, Alba, Sibiu. Sunt vizati membrii unui grup infractional, specializat in introducera in tara de deseuri. ”La data de 1 octombrie 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara, impreuna cu…