FOTO/VIDEO. Decontări ilegale pentru cazarea unor refugiați ucraineni. Aceștia nici nu au intrat vreodată în România Politistii constanteni au facut perchezitii la persoane suspectate ca au obtinut ilegal fonduri pentru decontarea cheltuielilor de hrana si cazare pentru cetateni ucraineni. Prejudiciul depaseste un milion de lei. ”Cetatenii straini in cauza nu au intrat vreodata pe teritoriul Romaniei sau nu s-au aflat in Romania in perioada de referinta indicata”, spun anchetatorii. „La data […] The post FOTO/VIDEO. Decontari ilegale pentru cazarea unor refugiați ucraineni. Aceștia nici nu au intrat vreodata in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De la inceperea conflictului din Ucraina, un numar de 4.423 cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania. ”In ultimele 24 de ore, un cetatean ucrainean a depus cerere de azil, in tara noastra. De la inceperea conflictului din Ucraina, 4.423 cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania. Ei beneficiaza…

- Salvamontiști din trei județe au intervenit pentru salvarea unor turiști germani, veniți intr-o expediție in țara noastra, care au ramas cu mașinile blocate pe drumul care face legatura intre Campul lui Neag și Herculane, afectat puternic de ploile abundente. Un elicopter a fost trimis in zona dupa…

- Autoritațile romane de frontiera au depistat trei militari ucraineni inarmați, in apropiere de Vișeul de Sus. Mai intai, mai mulți cetațeni ucraineni au fost gasiți de polițiștii de frontiera maramureșeni, dupa ce au trecut ilegal granița și au ajuns in zona Valea Vaserului. Ei au fost duși la sediul…

- Polițiștii din Capitala au efectuat doua percheziții la domiciliul unui barbat din Timiș. Acesta este suspect ca s-a folosit de cazul unei fetițe, cu o boala extrem de grava, pentru a strange bani in numele acesteia. Cazul era real, insa fetița era din Rusia, nu din Romania, iar barbatul ar fi strans…

- Polițiștii fac marți percheziții in patru județe din Romania intr-un dosar penal de inșelaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata și uz de fals. Anchetatorii au stabilit ca mai multe mașini inchiriate din alte țari au fost vandute, cu acte false, in Romania. ”In judetele Hunedoara, Bihor, Caras…

- Politistii de penitenciare protesteaza joi, de la ora 11:00, in fata reprezentantei Comisiei Europene in Romania, nemultumiti de conditiile impuse de Bruxelles in ceea ce priveste modificarea Legii pensiilor militare. „Comisia Europeana santajeaza Parlamentul Romaniei sa adopte Legea pensiilor militare…

- O mașina Google, folosita pentru a fotografia strazile, a fost izbita de tren miercuri, in localitatea Butoiesti, din judetul Mehedinti. In urma accidentului, soferul autoturismului a fost ranit usor. Politistii au intocmit dosar penal. ”La data de 10 mai a.c., ora 10.11, Politia orasului Strehaia a…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca miercuri au intrat in Romania, prin punctele de la granita, 85.700 de persoane, dintre care 7.935 de cetateni ucraineni. Prin punctele de frontiera din intreaga tara au efectuat formalitatile de control, atat pe sensul de intrare, cat si pe…