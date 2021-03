Stiri pe aceeasi tema

- Hayley Arceneaux, in varsta de 29 de ani, va deveni spre sfarsitul acestui an prima “turista spatiala” care va zbura in cosmos in absenta unui profesionist. Arceneaux este, totodata, prima supravietuitoare a cancerului care va ajunge pe orbita Terrei, potrivit AFP. Din cauza unui cancer osos aparut…

- Planeta Roșie a reprezentat mereu un reper fascinant pentru oamenii de știința și pentru astronomi, de-a lungul secolelor, iar in ultimele decenii s-au aflat mai multe despre Marte și trecutul sau decat in toata istoria omenirii. Dupa mai multe misiuni de succes pe suprafața celei de-a patra planete…

- Compania a obtinut fondurile la 419,99 dolari pe actiune, au spus persoanele, cu numai 1 cent sub pretul de 420 de dolari la care Elon Musk a declarat in 2018 ca ”a asigurat finantarea” pentru a retrage Tesla de la bursa. Aceasta noua runda de finantare reprezinta un salt de circa 60% pentru evaluarea…

- Sacha Baron Cohen poate sa-și asume o parte a meritelor pentru forma supla a rachetei Starship a SpaceX, relateaza Space.com.Filmul „The Dictator” din 2012 al actorului britanic a inspirat proiectarea Starship, potrivit unei dezvaluiri facute de CEO-ul SpaceX, Elon Musk, în…

- O noua racheta dezvoltata de compania SpaceX, deținuta de Elon Musk, a explodat marți in momentul aterizarii. Este a doua oara cand are loc un asemenea accident, dupa ce, in decembrie anul trecut o alta racheta Starship, dezvoltata pentru a transporta oameni in spațiu, a

- SpaceX intentioneaza sa lanseze prima sa misiune de turism spatial in al patrulea trimestru al anului 2021, a anuntat luni intr-un comunicat compania aerospatiala americana a antreprenorului miliardar Elon Musk, relateaza marti agentiile AFP si Xinhua. Misiunea, denumita Inspiration4,…

- SpaceX, companie ce aparține lui Elon Musk, devenit recent cel mai bogat om din lume, ar putea duce pana la finalul anului 2021 primii turiști in spațiu. Este vorba de o misiune desfașurata cu ajutorul rachetei Falcon 9 care va fi lansata de la centrul spațial Kennedy, din Florida.