Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 12 decembrie 2021, in jurul orei 03.10, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un tanar de 23 de ani, din comuna Salciua, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Nazareth Illit, din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor…

- Scandal in plina strada, la Campeni. Un tanar de 22 de ani a fost REȚINUT de polițiști, dupa ce a bagat in spital un alt barbat Un tanar de 22 de ani a fost reținut de polițiști, dupa ce a bagat in spital un alt barbat, in urma unui scandal produs la Campeni. Potrivit reprezentanților IPJ Alba, la…

- O femeie a fost ranita in urma unui accident rutier petrecut pe o strada din Blaj. Ce s-a intamplat O femeie a fost ranita, in urma unui accident rutier petrecut pe o strada din Blaj, duminica 31 octombrie. Potrivit IPJ Alba, la data de 31 octombrie 2021, in jurul orei 15.30, pe strada Alexandru Borza,…

- INFOTRAFIC județul ALBA: Restricții de circulație incepand de astazi, pe o strada din Municipiul Aiud. Durata aproximativa INFOTRAFIC județul ALBA: Restricții de circulație incepand de astazi, pe o strada din Municipiul Aiud. Durata aproximativa Incepand de astazi, 28 octombrie 2021, circulația autovehiculelor…

- ACCIDENT la Ocna Mureș: Doua persoane ranite dupa ce doua mașini s-au lovit, pe o strada din oraș O femeie și un tanar au fost raniți intr-un accident rutier petrecut la Ocna Mureș. Mașina in care se aflau a fost lovita de un autoturism condus de un tanar de 19 ani. Potrivit IPJ Alba, sambata, in jurul…

- ACCIDENT in Unirea. O șoferița a ajuns la spital dupa ce a lovit o alta mașina, pe o strada din localitate Un accident rutier a avut loc miercuri, pe o strada din localitatea Unirea. O șoferița de 35 de ani din Lunca Mureșului a ajuns la spital dupa ce a lovit cu mașina un alt autoturism. Potrivit IPJ…

- La Iași, medicii din spitalele COVID sunt ca in tranșee. Valul al patrulea este mai dur decat orice au trait pana acum. Ambulanțele cu bolnavi așteapta la poarta, iar cozile care s-au format se intind pana in strada.

- Un copil de 2 ani, lasat nesupravegheat pe o strada din Cricau, a fost lovit de o mașina. Minorul a fost transportat la spital Un minor de doar doi ani lasat nesupravegheat de catre cei care trebuiau sa aibe grija de el, a traversat strada principala din localitatea Cricau și a fost acroșat de un autoturism,…