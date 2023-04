FOTO/VIDEO. Contrabandă cu arme aduse în țară prin firme de curierat. 100 de percheziții, în 35 de județe Politistii fac, marti dimineata, 100 de perchezitii in 35 de judete, intr-un dosar de nerespectarea regimului armelor si al munitiilor si contrabanda calificata, in care o persoana este suspectata ca a importat din Spania arme neletale si munitie supuse autorizarii care ar fi ajuns la peste 100 de persoane. Politistii din cadrul structurilor de arme, […] The post FOTO/VIDEO. Contrabanda cu arme aduse in țara prin firme de curierat. 100 de percheziții, in 35 de județe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

