- Doua treimi din achizițiile facute in proiectele fostei firme a lui Dan Barna au fost anonimizate in baza publica de date, scriu jurnalistii de la Rise Project. In plus, raportul de evaluare al acestei firme a fost facut in luna mai 2016, cand Dan Barna tocmai fusese numit secretar de stat…

- Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 28 octombrie 2019 I. PROIECTE DE HOTARARI 1. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea documentatiei de urbanism "Plan Urbanistic General al comunei Barsana, judetul Maramures" Proiectul poate fi…

- Comisia Europeana a refuzat o gaselnița a guvernului Dancila, care voia sa deconteze din fonduri UE proiectele de apa și canalizare.Comisia Europeana a refuzat cererea guvernului Dancila de decontare din fondurile europene a proiectele de apa și canalizare realizate de baronii locali prin controversatul…

- Sorina Pintea a anunțat, vineri, ca se va intoarce in funcția de manager al Spitalului Judetean de Urgenta „Dr. Constantin Opris” din Baia Mare, pe care a ocupat-o și inainte de a fi ministrul Sanatații, dupa ce mandatul sau de un an și 8 luni la conducerea ministerului ia sfarșit odata cu adoptarea…

- O delegație a Consiliului Județean Cluj a participat la sfarșitul saptamanii, la București, la ROHO 2019 – Convenția Romana a Spitalelor, un amplu eveniment internațional dedicat calitații actului... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 19 septembrie 2019 sunt urmatoarele: PROIECTE DE HOTARARI PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea anexei nr. 29 la Hotararea Guvernului nr. 1705 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din…

- Consilierii locali bacauani au aprobat, astazi, mai multe proiecte pentru realizarea unor piste de biciclete și modernizarea a aproape 40 de stații de autobuz din oraș, proiecte ce fac parte din cadrul Planului de mobilitate urbana și vor fi realizate din fonduri europene. Deocamdata au fost aprobate…