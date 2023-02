Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 16 ani in care linia nu a fost folosita, miercuri a circulat primul tren Campulung la Tisa-Sighetu Marmației, format dintr-o locomotiva și un vagon ale Cailor ferate Ucrainene – Ukralizniția, insa primul tren de proba a dat peste unele „obstacole” pe drum, scrie ClubFeroviar.ro

- Forțele de aparare ruse au respins un atac cu drone ucrainene la Sevastopol, doua drone au fost doborate, a declarat joi guvernatorul Sevastopolului. Mihail Razvozhaev. „[Exista] un nou atac al dronelor ucrainene. Actualizare a situației: doua drone au fost doborate deasupra marii. Forțele și mijloacele…

- Doua aeronave militare vor decola din Romania spre Turcia, la bord avand medici și materiale de salvare. La intoarcere, una dintre aeronave ii va aduce in țara pe cei zece romani – noua studenți și profesorul coordonator – care au cerut ajutor pentru repatriere. Este vorba despre doua aeronave de transport…

- The parties in Romania’s ruling coalition will swap the position of the prime minister as planned by June and may try to continue ruling together after general elections expected in late 2024, according to the future Premier, according to Bloomberg. Marcel Ciolacu, the Social Democratic leader who’s…

- Commissioner Johannes Hahn expects Vienna will lift its veto against Bulgaria and Romania’s Schengen accession in due time, paving the way for the country to repair its image, according to Euractiv. In December 2022, Austria, strongly focused on migration issues, blocked Bulgaria and Romania from joining…

- Doi libanezi au fost filmați de camerele cu termoviziune in timp ce incercau sa intre ilegal din Bulgaria in Romania. Cei doi au trecut fraudulos granița din Bulgaria in țara noastra și au fost descoperiți in localitatea Carvan din județul Constanța. Aceștia se deplasau pe jos cand au fost observați…

- Autoritatea Electorala Permanenta a trimis Guvernului un proiect care modifica actuala legislație privind finanțarea partidelor politice din Romania. Astfel, una dintre propuneri este ca formațiunile sa nu mai poata cheltui mai mult de 30% din subvenție pentru presa și propaganda, iar valoarea acestor…

- Șapte persoane au ajuns la spital dupa ce, un autocar cu 33 de ocupanți rasturnat in afara parții carosabile, in localitatea Buteni, județul Arad. Toate cele șapte victime sunt conștiente și cooperante. Celelalte persoane au fost evacuate, nu sunt persoane incarcerate. Autocarul a fost rasturnat pe…