- Astazi a avut loc ședința de constituire a noului Consiliu Local al orașului Liteni și de depunere a juramantului de catre primarul ales, liberalul Tomița Onisii, aflat la cel de-al patrulea mandat. Ceremonia s-a desfașurat in prezența subprefectului Daniel Prorociuc. In premiera pentru orașul Liteni…

- Ședința de constituire a Consiliului Local Sebeș are loc marți, la Casa Memoriala Lucian Blaga din Lancram. Primarul Dorin Nistor (PNL) și consilierii locali depun juramantul. Lista consilierilor locali: – Adrian Bogdan (PNL) – Liliana Lorintz (PNL) – Bogdan Gainar Viorel Material in curs de actualizare.…

- Ședința de constituire a Consiliului Local Aiud are loc marți, la sediul primariei. Primarul Oana Badea (PNL) și consilierii locali depun juramantul. Candidatul PNL a obținut cu peste 1700 de voturi mai mult, decat urmatorul clasat, candidatul Alianței USR PLUS, Ionuț Crișan. Iulia-Adriana-Oana Badea (PNL)…

- Ședința de depunere a juramantului și intrarea in exercițiul de drept al mandatului primarului municipiului Aiud și a consilierilor locali validați aleși cu ocazia alegerilor locale din 27 septembrie 2020.  Post-ul LIVE| Depunerea juramantului de catre primarul municipiului Aiud și consilierii locali…

- Primarul Gheorghe Valentin Rotar și consilierii locali și-au preluat oficial mandatele caștigate in Blaj, dupa alegerile din septembrie. ”Astazi a avut loc ceremonia de investire in funcția de Primar al Municipiului Blaj și de constituire a Consiliului Local Blaj, rezultat in urma alegerilor locale…

- OFICIAL… Primarul municipiului Vaslui, Vasile Paval, și consilierii locali, aleși pe 27 septembrie, au fost investiți in funcție astazi. Festivitatea a inceput cu intonarea imnului național și a continuat cu o slujba de binecuvantare, condusa de Episcopul Hușilor, Parintele Ignatie. Apoi, primarul Vasile…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a anuntat luni ca a transmis judecatoriilor si tribunalelor din tara lista tuturor candidatilor la alegerilor locale din 27 septembrie care au gasiti definitiv, prin decizii ale instantelor, in incompatibilitate sau conflict de interese, ceea ce inseamna ca, daca…

- Președintele UDMR Alba, Arpad Ladanyi il acuza pe Prefectul județului, Nicolae Albu, ca refuza sa il elibereze din funcția de primar al comunei Rimetea, pe Szocs Francisc, care și-a dat demisia din partid in urma cu mai multe luni. ”Deși Szocs Francisc și-a dat demisia din UDMR din data de 30 iulie…