Cea mai mare grupare de traficanți de droguri care aduceau cocaina in București dar și in alte orașe mari din țara a fost destructurata de polițiști și procurori. Conform DIICOT, opt traficanți, dintre care doi de cetațenie albaneza, transportau cocaina și heroina din Olanda, in compartimente special amenajate in autoturisme. Ultimul transport a fost de […]