Presedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, i-a salutat pe liderii prezenți la Summitul B9 organizat la București, de Klaus Iohannis și le-a transmis ca „SUA se angajeaza sa apere Flancul Estic al NATO". Summitul sefilor de state aliate de pe Flancul Estic al NATO, care se desfașoara vineri, la Bucuresti in Formatul B9, fiind organizat […]