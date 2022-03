Patru persoane au murit, duminica dimineața, dupa ce o mașina a intrat in participantii la un carnaval, in orasul belgian Strepy-Bracquegnies, in sudul tarii, potrivit agentiei Belga, preluata de DPA, relateaza Agerpres. 12 persoane au fost grav ranite si in jur de 20 au suferit rani usoare, a aratat primarul Jacques Gobert din orasul vecin […] The post FOTO/VIDEO. Carnagiu in Belgia. O mașina a intrat in mulțime la un festival appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .