FOTO/VIDEO: Cap de TIR, mistuit de flăcări, în Budești Cabina unui autotren a ars aproape in intregime dupa ce a fost cuprinsa de un incendiu, in noaptea de luni spre marți, pe raza localitații bistrițene Budești. Spre locul indicat au fost direcționate mai multe echipaje de intervenție – un echipaj de pompieri și un echipaj de prim ajutor SMURD din cadrul Punctului de Lucru Lechința, precum și un echipaj de pompieri de la Garda de Intervenție Sarmașu. Remorca autotrenului era goala, iar șoferul reușind sa o deconecteze de capul tractor pana la sosirea echipajelor de intervenție. „Capul tractor a ars aproape in intregime. Din fericire, nu au fost… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

