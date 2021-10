FOTO/VIDEO Avalanșă de meme-uri și glume după căderea Facebook de luni seara / Mark Zuckerberg, printre cei vizați Caderea de luni seara a serviciilor Facebook la nivel global a declanșat o avalanșa de meme-uri pe Twitter, singura rețea sociala majora ramasa în picioare, dar și pe canalele aplicațiilor de mesagerie rivale Telegram și Signal.



Situația nu le-a scapat celor de la Twitter, compania condusa de Jack Dorsey, aceștia salutând &"pe toata lumea&" care a intrat pe platforma sa dupa caderea Facebook și a Instagram.



hello literally everyone — Twitter (@Twitter) October 4, 2021

— Twitter (@Twitter) October 4, 2021 Mark Zuckerberg losing Million of money due to Facebook, Whatsapp, Instagram down.



